В досуговом центре на Учинской стартовала неделя искусств

В центре развития творчества детей и юношества «Гермес» на Учинской началась неделя искусств. Об этом сообщили в администрации учреждения дополнительного образования.

— В понедельник, 16 июля, в рамках интерактивной программы для детей «Лето на планете Гермес» стартовала неделя искусств. Ребята представили танцевальные номера, которые они подготовили вместе с преподавателями центра, исполнили песни, нарисовали красочные плакаты и продемонстрировали приветствия своих команд, — поделился сотрудник центра.

Также дети участвовали в командной игре «В мире искусства», выполняя задания на расширение кругозора. (мю)