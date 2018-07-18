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В досуговом центре на Учинской стартовала неделя искусств
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В досуговом центре на Учинской стартовала неделя искусств 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В центре развития творчества детей и юношества «Гермес» на Учинской началась неделя искусств. Об этом сообщили в администрации учреждения дополнительного образования.
— В понедельник, 16 июля, в рамках интерактивной программы для детей «Лето на планете Гермес» стартовала неделя искусств. Ребята представили танцевальные номера, которые они подготовили вместе с преподавателями центра, исполнили песни, нарисовали красочные плакаты и продемонстрировали приветствия своих команд, — поделился сотрудник центра.
Также дети участвовали в командной игре «В мире искусства», выполняя задания на расширение кругозора. (мю)
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