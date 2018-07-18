В «Гермесе» на Учинской улице состоялся конкурс рисунка на асфальте

В Дмитровском центре творчества «Гермес» провели детский конкурс рисунка на асфальте. Соответствующее сообщение появилось на официальном портале учреждения.

«Для участников интерактивной программы «Лето на планете Гермес» во вторник, 17 июля, прошел конкурс рисунка на асфальте. Дети соревновались друг с другом в искусстве рисунка, изображая различные миниатюрные композиции на летнюю тематику», говорится в сообщении.

Самым популярным рисунком стали различные цветочные культуры — главные символы лета. Напомним, центр творчества «Гермес» находится по адресу Учинская улица, дом 10.