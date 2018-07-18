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В Дмитровском филиале Музея Есенина проходят занятия в рамках проекта «Урок в музее»
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В Дмитровском филиале Музея Есенина проходят занятия в рамках проекта «Урок в музее» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Интерактивное комплексное занятие «Для зверей приятель я хороший…» для детей в рамках проекта «Урок в музее» проводится в Дмитровском отделе Музея Есенина на Клязьминской улице.
Программа состоит из авторских упражнений, которые направлены на разностороннее развитие ребенка. Комплекс заданий, направленный на улучшение внимания, воображения, пластики, дикции, не оставляет равнодушным ни одного участника процесса. Дети проникаются поэтическими образами поэта Сергея Есенина; каждый сможет проявить себя на занятии и раскрепоститься в групповом творчестве.
Вся программа нацелена на формирование у ребенка образного мышления, доброго отношения к миру, природе, «братьям нашим меньшим».
В своем поэтическом творчестве Есенин обращается к разным представителям животного мира. С помощью подобных образов показаны картины из их жизни. При этом поэт использует очень емкие определения, для того чтобы всего с помощью нескольких строф можно было представить быт и атмосферу их существования.
«Урок в музее» — межведомственный образовательный проект Департамента образования города Москвы и Департамента культуры города Москвы. Уроки строятся на основе музейных коллекций и используют экспозицию музея для более глубокого и прикладного изучения предмета.
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