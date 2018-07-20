Анна Кузнецова раскрыла подробности нового проекта «Социальная няня»

Детский омбудсмен уверена, что система соцпомощи семьям должна стать простой и удобной.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о развитии услуги государственной няни в регионах страны. По ее словам, этой услугой уже смогли воспользоваться множество семей и их количество будет продолжать расти.

В малых муниципальных образованиях, селах строить детсад нерентабельно, и потому стройка обычно затягивается надолго или вообще не ведется. Вот для этого и есть услуга государственной няни,

— пояснила Анна Кузнецова в эфире радио « Комсомольская правда ».

Она добавила, что в Башкирии в проекте «Социальная няня» уже приняли участие свыше тысячи семей. При этом за качество работы няни, ее квалификацию отвечают власти региона, предоставляющие услугу.

Публикация от Кузнецова Анна (@anna_jurevna)

26 Июн 2018 в 5:15 PDT Няня имеет специальный сертификат и помогает присматривать за ребенком. Так работают Пермь, Костромская область. Социальная няня оплачивается государством в зависимости от дохода семьи. Одни семьи оплачивают полстоимости, другие — четверть, а для третьих это вовсе бесплатно,

— добавила детский омбудсмен.

Говоря о социальной помощи семьям, Анна Кузнецова заметила — этими вопросами, да и вообще проблемами детей занимаются около двух десятков различных ведомств. Поэтому она надеется, что власти регионов позаботятся о том, как сделать систему социальной помощи семье простой и удобной. В экстренной ситуации родители должны иметь возможность быстро сориентироваться и понять, куда обращаться за помощью — уверена Анна Кузнецова.

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