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Анна Кузнецова раскрыла подробности нового проекта «Социальная няня»
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Анна Кузнецова раскрыла подробности нового проекта «Социальная няня» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Детский омбудсмен уверена, что система соцпомощи семьям должна стать простой и удобной.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о развитии услуги государственной няни в регионах страны. По ее словам, этой услугой уже смогли воспользоваться множество семей и их количество будет продолжать расти.
В малых муниципальных образованиях, селах строить детсад нерентабельно, и потому стройка обычно затягивается надолго или вообще не ведется. Вот для этого и есть услуга государственной няни,
— пояснила Анна Кузнецова в эфире радио «Комсомольская правда».
Она добавила, что в Башкирии в проекте «Социальная няня» уже приняли участие свыше тысячи семей. При этом за качество работы няни, ее квалификацию отвечают власти региона, предоставляющие услугу.
Публикация от Кузнецова Анна (@anna_jurevna)
26 Июн 2018 в 5:15 PDT  Няня имеет специальный сертификат и помогает присматривать за ребенком. Так работают Пермь, Костромская область. Социальная няня оплачивается государством в зависимости от дохода семьи. Одни семьи оплачивают полстоимости, другие — четверть, а для третьих это вовсе бесплатно,
— добавила детский омбудсмен.
Говоря о социальной помощи семьям, Анна Кузнецова заметила — этими вопросами, да и вообще проблемами детей занимаются около двух десятков различных ведомств. Поэтому она надеется, что власти регионов позаботятся о том, как сделать систему социальной помощи семье простой и удобной. В экстренной ситуации родители должны иметь возможность быстро сориентироваться и понять, куда обращаться за помощью — уверена Анна Кузнецова.
Фото: shutterstock.com
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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