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ХК «Сибирь» построил игровую площадку для детей с ограниченными возможностями
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ХК «Сибирь» построил игровую площадку для детей с ограниченными возможностями 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Хоккейный клуб «Сибирь» вместе с благотворительным фондом «Солнечный город» открыл игровую площадку для Ояшинского детского дома-интерната. Средства были собраны в рамках благотворительной акции: деньги от продажи браслетов, специально сшитых джерси хоккеистов с логотипом благотворительного фонда «Солнечный город», а также личные отчисления членов хоккейного клуба «Сибирь» направлялись на строительство площадки.
«Каждый из вас, кто покупал в минувшем сезоне браслет, лампочку из табло или джерси хоккеистов с матча с московским «Динамо» — стал участником этого доброго дела!», — сообщается на сайте клуба «Сибирь».
Недавно НГС также сообщал о том, как хоккеисты и чирлидеры «Сибири» решили помыть машины болельщиков.
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