«Сибирь» подписала соглашение о сотрудничестве с «Алтаем»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал договор о спортивном сотрудничестве с барнаульским «Алтаем, который выступает в первенстве Высшей хоккейной лиги, информирует официальный „твиттер“ новосибирского клуба. Срок действия соглашения составит один сезон.

В минувшем сезоне „Алтай“ пробился в плей-офф первенства ВХЛ, где на стадии четвертьфинала потерпел поражение от ХК „Ростов“ (1-3).

Помимо договора с барнаульским клубом, „Сибирь“ имеет действующее соглашение о сотрудничестве с новокузнецким „Металлургом“, который выступает в чемпионате ВХЛ.

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