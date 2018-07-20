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«Сибирь» подписала соглашение о сотрудничестве с «Алтаем»
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«Сибирь» подписала соглашение о сотрудничестве с «Алтаем» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ГТРК Новосибирск
Хоккейный клуб «Сибирь» подписал договор о спортивном сотрудничестве с барнаульским «Алтаем, который выступает в первенстве Высшей хоккейной лиги, информирует официальный „твиттер“ новосибирского клуба. Срок действия соглашения составит один сезон.
В минувшем сезоне „Алтай“ пробился в плей-офф первенства ВХЛ, где на стадии четвертьфинала потерпел поражение от ХК „Ростов“ (1-3).
Помимо договора с барнаульским клубом, „Сибирь“ имеет действующее соглашение о сотрудничестве с новокузнецким „Металлургом“, который выступает в чемпионате ВХЛ.
Хоккейное сообщество „Чемпионата“ в социальной сети „ВКонтакте“.
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