Макеты фигур детей установят на пешеходных переходах Новочеркасска 

Макеты с изображением детей в полный рост со световозвращающими элементами планируется установить на пешеходных переходах Новочеркасска.
Согласно информации из официальных источников, решение об установке макетов принято в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Новочеркасске.
Предполагается, что новые элементы смогут привлечь внимание водителей и напомнить им о необходимости соблюдения правил дорожного движения
Места, где будут установлены макеты, определят сотрудники ГИБДД, проанализировав аварийность участков, статистические данные, поток пешеходов и т.д.