Макеты фигур детей установят на пешеходных переходах Новочеркасска

Макеты с изображением детей в полный рост со световозвращающими элементами планируется установить на пешеходных переходах Новочеркасска.

Согласно информации из официальных источников, решение об установке макетов принято в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Новочеркасске.

Предполагается, что новые элементы смогут привлечь внимание водителей и напомнить им о необходимости соблюдения правил дорожного движения