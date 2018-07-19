В Хабаровском крае увеличили пособия на содержание детей-сирот

В Хабаровском крае увеличили размер ежемесячных пособий на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они проиндексированы на 15%.

«С начала июля 2018 года нововведение вступило в силу. Решение об индексации принял губернатор», — заявила Ольга Мильчакова, начальник отдела обеспечения деятельности по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. Её слова приводит ИА «Хабаровский край».

Она напомнила, что если раньше, в зависимости от районного коэффициента, выплачивалось от 8,6 тыс. до 11,5 тыс. рублей в месяц, то теперь сумму увеличили до 9,9 тыс. — 13,2 тыс. рублей.

В настоящее время в регионе проживают 6 653 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них под опеку взяты почти 5,6 тыс.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на Кубани родителям детей-инвалидов предоставят льготу по транспортному налогу.