В Волгограде дети пройдут экспресс-обучение игре на музинструментах

Юные волгоградцы смогут пройти 2 сентября экспресс-обучение игре на музыкальных инструментах и рисованию у педагогов из учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Пройдет оно во время празднования Дня города, около музея «Россия — моя история» с 15:00 до 19:00.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам работы мастер-класса каждый ученик получит возможность принять участие в шоу-программе, посвященной Дню города.

Отметим, в День города в областном центре состоится большая праздничная шоу-программа «Волгоград — город солнца, город ярких детей!». В рамках нее будут работать Творческие лаборатории «Яркий Я!», организованные городскими детскими музыкальными школами и школами искусств.

Так, на площадке «Художественное искусство» педагоги будут обучать детей искусству рисунка, оригами, аппликации и лепке. Еще на одной интерактивной площадке — «Грани искусства» — будут обучать приемам игры на музыкальных инструментах и перкуссиях по мотивам русских народных песен, а также вокалу, участию в хороводах, песнях-играх, театральных мини-постановках, хореографических флешмобах и многому другому.

«Цели и задачи Творческих лабораторий — выявление юных дарований и их привлечение к обучению в учреждениях дополнительного образования», — отметили в мэрии.

В результате работы лаборатории «Художественное искусство» планируется организация выставки, а по итогам работы площадки «Грани искусства» — участие детей в фестивале.