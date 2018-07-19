Встреча главы управы Виктора Коля с жителями проведена в Восточном Дегунине

В районе Восточное Дегунино провели встречу с главой управы Виктором Колем . Темой встречи стала работа по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилья в аренду.

Как рассказала начальник организационного отдела управы района Анастасия Чистякова , сейчас готовятся предложения в ОМВД о необходимости привлечения ОПОП к проверкам участковыми района не только в период проведения профилактических мероприятий «Нелегал», но и по информации, предоставленной на портал «Наш город».

Она добавила, что ОПОП работают в содействии с участковыми уполномоченными полиции, активными жителями, органами местного самоуправления. (мю)