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Встреча главы управы Виктора Коля с жителями проведена в Восточном Дегунине
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Встреча главы управы Виктора Коля с жителями проведена в Восточном Дегунине 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В районе Восточное Дегунино провели встречу с главой управы Виктором Колем. Темой встречи стала работа по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилья в аренду.
Как рассказала начальник организационного отдела управы района Анастасия Чистякова, сейчас готовятся предложения в ОМВД о необходимости привлечения ОПОП к проверкам участковыми района не только в период проведения профилактических мероприятий «Нелегал», но и по информации, предоставленной на портал «Наш город».
Она добавила, что ОПОП работают в содействии с участковыми уполномоченными полиции, активными жителями, органами местного самоуправления. (мю)
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