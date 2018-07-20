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Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
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Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи 

Рамблер 8 часов назад
Те, кто часто смотрят анимационные фильмы студий Disney и Pixar, наверняка обратили внимание не некоторые совпадения. С чем это может быть связано?
За первые годы существования студия Pixar выпустила пару рекламных роликов и несколько коротких мультфильмов, один из которых получил «Оскар». Но всё это не приносило прибыли, поэтому Стив Джобс, который в 1986 году выкупил студию у её основателя Джорджа Лукаса, пытался трижды продать её, но всякий раз в последний момент отказывался от сделки. В какой-то момент этой историей заинтересовалась студия Disney.
Управляющие Disney сделали Pixar предложение: проинвестировать создание полнометражного мультфильма, но получить права на дистрибуцию. В результате на свет появилась «История игрушек», ставшая очень успешной. В компании Disney осознали, что отныне у них будет серьёзный конкурент. После смены руководства было решено, что Disney поглотит Pixar, но оставит за ними возможность использовать творческие принципы, заложенные ещё Джобсом. Но благодаря сотрудничеству двух гигантов в их лентах появляются одинаковые элементы и отсылки к картинам друг друга.
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