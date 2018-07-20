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Богородские малыши организовали выставку «Моя семья»
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Богородские малыши организовали выставку «Моя семья» 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В рисунках изобразили своих родителей, бабушек и дедушек воспитанники детского сада, организовав тем самым целый выставочный зал.
В дошкольных группах «Солнечные зайчики» школы №1349 завершилась неделя «Моя семья», которая состоялась с 9 по 13 июля. Ее целью было воспитание любви и уважение к близким.
Воспитатели дошкольных групп в течение пяти дней провели тематические беседы с детьми «Моя семья», «Что такое родословное древо» и «Что радует и что огорчает близких людей». Помимо этого детвора на многих занятиях изготовила памятные сувениры и подарки, рисовала свои семьи и рассказывала о своих родственников. И к концу недели было решено создать выставку рисунков, которая сразу же нашла отклик у мам и пап юных жителей Богородского.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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