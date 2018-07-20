Богородские малыши организовали выставку «Моя семья»

В рисунках изобразили своих родителей, бабушек и дедушек воспитанники детского сада, организовав тем самым целый выставочный зал.

В дошкольных группах «Солнечные зайчики» школы №1349 завершилась неделя «Моя семья», которая состоялась с 9 по 13 июля. Ее целью было воспитание любви и уважение к близким.

Воспитатели дошкольных групп в течение пяти дней провели тематические беседы с детьми «Моя семья», «Что такое родословное древо» и «Что радует и что огорчает близких людей». Помимо этого детвора на многих занятиях изготовила памятные сувениры и подарки, рисовала свои семьи и рассказывала о своих родственников. И к концу недели было решено создать выставку рисунков, которая сразу же нашла отклик у мам и пап юных жителей Богородского.