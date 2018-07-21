Выставка детских книжных иллюстраций Бориса Дехтерева

В Музейно-выставочном комплексе Школы акварели 18 июля открылась выставка «Борис Дехтерев. Книжная иллюстрация», которая продолжает цикл экспозиций, посвящённых книгам. Борис Александрович иллюстрировал как детские, так и взрослые книги, однако самые лучшие его работы созданы именно для детей.

В иллюстрациях он сохранял верность классическим традициям, четко передавал черты персонажа и легко улавливал сюжет произведения, большое внимание уделял мелочам и всегда детально изображал обстановку.

Художник оставил после себя значительное количество графических работ, выполненных в различных техниках: акварель, гуашь, карандаш, темпера, уголь.

Выставка будет интересна детям, которые любят рассматривать рисунки в детских книгах.

Выставка продлится до 29 июля.