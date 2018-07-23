Более 1 млрд рублей направят на ремонт образовательных учреждений Дона

Более 1 млрд рублей планируется направить на ремонт образовательных учреждений в муниципалитетах Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, на деньги федерального и областного бюджетов к 1 сентября на Дону планируется завершить капремонт 16 школ, шести детских садов и одного учреждения допобразования.

Кроме того, из резервного фонда регионального бюджета направлено свыше 46 млн рублей на ремонт семи объектов образования в пяти муниципалитетах.

Еще около 1,8 млн рублей выделено на приобретение модульных санитарных узлов для шести школ Азовского, Каменского, Кашарского и Миллеровского районов.