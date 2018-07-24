Тридцать тысяч женщин в декрете ежегодно смогут пройти курсы переобучения

По его словам, ежегодно бесплатно переобучаться и повышать квалификацию смогут около 30 тысяч женщин, находящихся в декрете. Как подчеркнули "Российской газете" минтруде , это очень важная программа. Ведь в течение трех лет, пока мама находится в декретном отпуске, в ее профессии могут произойти колоссальные перемены: введут новые программы, примут новые законы, по которым нужно работать. Молодая мама реально сможет выпасть из делового процесса и вернуться в него без помощи будет затруднительно. Ходить на платные тренинги накладно, зарплату же в декрете не платят. Бесплатные курсы — это оптимальный способ оставаться конкурентоспособной на рынке труда.

Сегодня в регионах такие курсы существуют. По данным минтруда, всего в стране реализуется более 500 программ переобучения и 300 программ повышения квалификации для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. В прошлом году дополнительное образование получили более 18 тысяч женщин. Наиболее востребованные специальности, которые молодые мамы хотят освоить, — бухгалтер, оператор ЭВМ, мастер маникюра и педикюра, парикмахер, повар, продавец, делопроизводитель, медицинская сестра, секретарь, менеджер по кадрам, менеджер по персоналу, менеджер в торговле. По словам Максима Топилина, сейчас все эти программы оплачивают регионы. «Но с 2020 года регионы будут финансироваться по иной схеме, нежели субсидированием, которое раньше было предусмотрено. Минфин это подтвердил», — подчеркнул Топилин.

Как рассказала «РГ» директор московского государственного бюджетного учреждения «Женский деловой центр» Наталья Филимонова , сейчас у них существует два направления работы с мамами в декрете. Первое — это публичные тренинги под общим девизом «Мама в деле». Летом они проходят в городских парках. Там женщинам дают советы, как быстро вернуться к трудовой деятельности.

Но есть и обучающее направление. В частности, можно пройти курсы кадрового и финансового менеджмента, управления госзакупками, бухгалтерского учета, инновационных технологий дошкольного образования и ряд других. Все это для женщин, находящихся в декрете до трех лет, совершенно бесплатно. Продолжительность обучения — от 72 до 510 часов.

Но самое важное — после окончания обучения выдается удостоверение государственного образца и оказывается помощь с трудоустройством, если женщина перед декретом не работала или она решила кардинально поменять сферу деятельности. Таких возможностей теперь у молодых мам будет значительно больше.

Максим Топилин также озвучил еще одно интересное направление занятости для мам в декрете. По его словам, будут выделяться гранты на создание групп по уходу за детьми. «Мы предполагаем, что сможем обучить тех женщин, которые хотят работать в этой сфере, и, соответственно, они могут получить гранты на то, чтобы открыть такие группы ухода, обустроить помещение, чтобы оно соответствовало определенным стандартам, — пояснил министр труда и социальной защиты. — Программа начнется с 2020 года, а в 2018 и 2019 годах надо будет создать все нормативные условия для этой программы, так как это принципиально новый проект».

Бухгалтер, программист, продавец — самые популярные профессии у молодых мам Министр также напомнил, что уже более 70 тысяч семей в регионах, имеющих доходы ниже полутора прожиточных минимумов, оформили пособие при рождении первого и второго ребенка. По словам министра, идет и корректировка программы семейного капитала. «Я имею в виду, что не только второй и третий ребенок будут туда включены, но и последующие дети», — уточнил министр. И добавил, что до 2021 года будет создано более 250 тысяч дополнительных мест в детских садах.