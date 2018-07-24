В районе Марьино открылась выставка фотографий, повествующая о работе кружка «Ребята нашего двора» 

Такую информацию предоставила руководитель «Подростка» Людмила Стегалина.
— Экспозиция рассказывает о самых ярких моментах работы клуба, жизни его творческих направлений, занятиях воспитанников, интересных мероприятиях. Фотографии сделаны самими детьми, их родителями и педагогами клуба, — подчеркнула Стегалина.
Досуговой деятельностью в клубе «Подросток» занимаются несколько сотен детей. Об их творчестве и достижениях расскажет экспозиция. Выставка будет доступна до 31 июля.
Центр находится по адресу: ул. Подольская, д. 25, кв. 1. Вход бесплатный. (еп)