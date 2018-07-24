Ещё
В районе Марьино открылась выставка фотографий, повествующая о работе кружка «Ребята нашего двора»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В районе Марьино открылась выставка фотографий, повествующая о работе кружка «Ребята нашего двора» 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Такую информацию предоставила руководитель «Подростка» Людмила Стегалина.
— Экспозиция рассказывает о самых ярких моментах работы клуба, жизни его творческих направлений, занятиях воспитанников, интересных мероприятиях. Фотографии сделаны самими детьми, их родителями и педагогами клуба, — подчеркнула Стегалина.
Досуговой деятельностью в клубе «Подросток» занимаются несколько сотен детей. Об их творчестве и достижениях расскажет экспозиция. Выставка будет доступна до 31 июля.
Центр находится по адресу: ул. Подольская, д. 25, кв. 1. Вход бесплатный. (еп)
Управа района Марьино: последние новости
В районе Марьино детей научат лучше разбираться в математике В районе Марьино прошла литературная гостиная «В гостях у сказки» В одном из кинотеатров ЮВАО бесплатно покажут «Ивана Грозного»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»20
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение