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В Феодосии заявили о росте турпотока после открытия Крымского моста
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В Феодосии заявили о росте турпотока после открытия Крымского моста 

RT на русском 24 июля 2018
Фото: Вестник Кавказа
Как заявила начальник отдела по курортам и туризму Елена Кондратенко, показатель вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.
«Это очень радует, что у нас именно семейный развивается отдых, потому что чаще всего сейчас приезжают гости с детьми», — отметила она.
По её словам, поток гостей связан и с событийным туризмом.
Со своей стороны, начальник отдела культуры Валентина Легкоступова сказала, что в связи с открытием моста план посещения музеев туристами в июне перевыполнен на 150%.
Ранее стало известно, что турпоток в Алуште вырос после открытия Крымского моста.
Также «Утро.ру» сообщало, что названы самые популярные среди туристов с детьми курорты России.
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