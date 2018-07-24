В Феодосии заявили о росте турпотока после открытия Крымского моста

Как заявила начальник отдела по курортам и туризму Елена Кондратенко , показатель вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

«Это очень радует, что у нас именно семейный развивается отдых, потому что чаще всего сейчас приезжают гости с детьми», — отметила она.

По её словам, поток гостей связан и с событийным туризмом.

Со своей стороны, начальник отдела культуры Валентина Легкоступова сказала, что в связи с открытием моста план посещения музеев туристами в июне перевыполнен на 150%.

Ранее стало известно, что турпоток в Алуште вырос после открытия Крымского моста.