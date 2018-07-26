В Петрозаводске полицейские учат юных велосипедистов кататься

Инспекторы ГИБДД проводят уроки велобезопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проводят выездные уроки велобезопасности на детских площадках и велодорожках, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Инспекторы объясняют юным велосипедистам, где можно безопасно кататься, для чего необходима защитная экипировка, как правильно пересекать проезжую часть.

— Полицейские заостряют внимание детей на том, что перед пешеходным переходом необходимо спешиться и катить велосипед рядом с собой, внимательно следя за обстановкой на дороге, — отметили в пресс-центре.

Присутствующим на площадках взрослым сотрудники ГИБДД объясняют, как важно с самого раннего детства учить детей правилам дорожной безопасности. Автоинспекторы обращают внимание родителей на риск, которому подвергаются дети-велосипедисты, не знающие Правил дорожного движения.

Прежде чем разрешить ребенку выезжать на прогулку на велосипеде, необходимо вместе с ним изучить безопасный маршрут движения. Объяснить, юному велосипедисту, что парковка и двор — это тоже место движения автомобилей, катание на велосипеде или самокате в таких местах не может быть полностью безопасным. Поэтому для велопрогулок лучше выбирать территории, не предназначенные для езды и стоянки транспорта.