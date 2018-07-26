В Самаре наградят победителей и призеров региональной выставки детского творчества «МастерОК»

26 июля в 12.00 в Центре социализации молодежи (г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131) состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров региональной выставки «МастерОК». Авторы работ декоративно-прикладного творчества — воспитанники детских домов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Выставка проходила с 1 по 30 июня 2018 года в рамках окружного проекта «Вернуть детство», который реализуется при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича

Фото: ТРК «Губерния»

Организаторами конкурса детского творчества в регионе выступили министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство образования и науки Самарской области. На выставке было представлено 140 индивидуальных и коллективных работ воспитанников 17 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Самарской области (социально-реабилитационные центры и приюты для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Фото: ТРК «Губерния»