Ещё
В Самаре наградят победителей и призеров региональной выставки детского творчества «МастерОК»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Самаре наградят победителей и призеров региональной выставки детского творчества «МастерОК» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
26 июля в 12.00 в Центре социализации молодежи (г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131) состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров региональной выставки «МастерОК». Авторы работ декоративно-прикладного творчества — воспитанники детских домов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Выставка проходила с 1 по 30 июня 2018 года в рамках окружного проекта «Вернуть детство», который реализуется при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
Фото: ТРК «Губерния»
Организаторами конкурса детского творчества в регионе выступили министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство образования и науки Самарской области. На выставке было представлено 140 индивидуальных и коллективных работ воспитанников 17 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Самарской области (социально-реабилитационные центры и приюты для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Фото: ТРК «Губерния»
ТРК Губерния: последние новости
Самара присоединилась ко всероссийской акции "Безопасное детство" Как проходят будни детского военно-спортивного лагеря в Самарской области Пропавшую школьницу из Башкирии нашли в Самаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Самые яркие девушки фестивалей16
Ляпы в советских мультиках14
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца7
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение