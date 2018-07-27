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В Киеве начался Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси
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В Киеве начался Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси 

РИА Новости 27 июля 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Организованный Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1030-летия Крещения Руси крестный ход начался в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на Владимирской горке в Киеве прошел молебен.
Во главе шествия идет предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. Маршрут торжественного шествия с чудотворными иконами и мощами святых пролегает от Владимирской горки по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры. В мероприятии не принимают участие официальные лица государства.
Общественный порядок по маршруту следования колонны охраняют в усиленном режиме, в центре города много сотрудников полиции и Национальной гвардии.
Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.
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