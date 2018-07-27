В Киеве начался Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости . Организованный Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1030-летия Крещения Руси крестный ход начался в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее на Владимирской горке в Киеве прошел молебен.

Во главе шествия идет предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. Маршрут торжественного шествия с чудотворными иконами и мощами святых пролегает от Владимирской горки по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры. В мероприятии не принимают участие официальные лица государства.

Общественный порядок по маршруту следования колонны охраняют в усиленном режиме, в центре города много сотрудников полиции и Национальной гвардии.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.