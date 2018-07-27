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В дошкольном отделении савелкинской школы появился мини-музей кукол
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В дошкольном отделении савелкинской школы появился мини-музей кукол 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Педагоги и воспитанники дошкольного отделения старшей возрастной группы школы №609 в 3-м микрорайоне Зеленограда организовали у себя небольшой музей кукол «Кукольная страна». В детском саду сообщили, что данная работа проводилась в рамках тематической недели, посвященной музеям Москвы.
Важной особенностью мини — музея является участие в его создании детей и родителей, которые участвовали в обсуждении его тематики и пополняли экспозицию принесенными из дома куклами или самостоятельно изготовленными экспонатами. В течение недели с детьми проводилась серия бесед о столичных музеях. Ребятам, в частности, показывали презентацию Дарвинского музея, Музея Космонавтики, «Третьяковской галереи», «Оружейной палаты». Под руководством педагогов дошколята также занимались творчеством: мастерили народные тряпичные куклы, готовили выставку фотоколлажей «Я с семьей в музее» и выставку рисунков «Музеи Москвы».
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