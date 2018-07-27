В Дарвиновском музее побывали дети из района Выхино-Жулебино

На экскурсии в Дарвиновском музее дети «Московской смены» филиала «Выхино» ТЦСО «Жулебино» будто на машине времени перенеслись в далекое прошлое нашей планеты. Ребята увидели, как выглядела Земля, когда жизнь на ней только зарождалась, познакомились с животными, которые жили давным-давно, узнали, как возникало многообразие видов.

Впечатление произвели воссозданные скелеты двух крупных ящеров, останки которых были найдены в земле. Дети осмотрели выставленные ископаемые останки древних растений и животных, точные копии древних рептилий (родственников современных ящериц, змей, крокодилов и черепах). Кроме этой интереснейшей экскурсии детей пригласили осмотреть выставку живых насекомых, а также экспозицию «О хищнике сером замолвите слово», где представлено многообразие волков. (ис)