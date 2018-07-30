Следователи выясняют обстоятельства падения из окон двух детей в Подмосковье 28 и 29 июля

«По данным следствия, 29 июля 2018 г. в Волоколамском районе семилетний мальчик выпал из балкона квартиры, расположенной на 5 этаже дома. От полученных травм ребенок скончался на месте. 28 июля трагедией чуть не закончилось падение малолетнего в Коломенском районе, где из окна квартиры, расположенной на 3 этаже выпал двухлетний мальчик. Он залез на подоконник, открыл окно, и, облокотившись на москитную сетку, выпал. После падения ребенка доставил в реанимационное отделение больницы. По данным происшествиям продолжается проведение проверочных мероприятии. По результатам проверок будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве призывают всех родителей следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

«Обязательно позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно. Не стоит надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна», — отметили в СК.