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Следователи выясняют обстоятельства падения из окон двух детей в Подмосковье 28 и 29 июля
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Следователи выясняют обстоятельства падения из окон двух детей в Подмосковье 28 и 29 июля 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Следователи выясняют обстоятельства падения из окон двух детей в Подмосковье 28 и 29 июля 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
«По данным следствия, 29 июля 2018 г. в Волоколамском районе семилетний мальчик выпал из балкона квартиры, расположенной на 5 этаже дома. От полученных травм ребенок скончался на месте. 28 июля трагедией чуть не закончилось падение малолетнего в Коломенском районе, где из окна квартиры, расположенной на 3 этаже выпал двухлетний мальчик. Он залез на подоконник, открыл окно, и, облокотившись на москитную сетку, выпал. После падения ребенка доставил в реанимационное отделение больницы. По данным происшествиям продолжается проведение проверочных мероприятии. По результатам проверок будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве призывают всех родителей следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами.
«Обязательно позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно. Не стоит надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна», — отметили в СК.
Агентство «Москва»: последние новости
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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