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Более 50 процентов читателей газеты «Дегунинские вести» держат дома кошек — итоги опроса
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Более 50 процентов читателей газеты «Дегунинские вести» держат дома кошек — итоги опроса 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Редакция газеты «Дегунинские вести» подвела итоги очередного опроса: читателям предлагалось рассказать о том, каких домашних питомцев они имеют. Согласно результатам, больше половины респондентов — 52 процента — содержат дома кошек.
Ответ «Дома живет собака» выбрали 26 процентов проголосовавших. За вариант «Содержу дома мышку/хомячка» проголосовали 11 процентов участников. Семь процентов читателей отметили вариант «У меня живет птица». Любителей необычных и экзотических животных среди респондентов оказалось немного — всего четыре процента.
В опросе приняли участие 27 человек. В ближайшее время на сайте газеты стартует новый опрос. (мю)
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