Более 50 процентов читателей газеты «Дегунинские вести» держат дома кошек — итоги опроса

Редакция газеты «Дегунинские вести» подвела итоги очередного опроса: читателям предлагалось рассказать о том, каких домашних питомцев они имеют. Согласно результатам, больше половины респондентов — 52 процента — содержат дома кошек.

Ответ «Дома живет собака» выбрали 26 процентов проголосовавших. За вариант «Содержу дома мышку/хомячка» проголосовали 11 процентов участников. Семь процентов читателей отметили вариант «У меня живет птица». Любителей необычных и экзотических животных среди респондентов оказалось немного — всего четыре процента.

В опросе приняли участие 27 человек. В ближайшее время на сайте газеты стартует новый опрос. (мю)