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В Курске пройдет выставка живых тропических бабочек
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В Курске пройдет выставка живых тропических бабочек 

Собака.ru 4 часа назад
Фото: Собака.ru
Если кажется, что ничего не вдохновляет, вам не кажется. Вместо сеанса психотерапии отправляйтесь на выставку живых бабочек. Она будет работать ТРЦ «МегаГРИНН» до 11 сентября.
Десятки разноцветных тропических насекомых отвлекут от ненужных мыслей. А, возможно, и вовсе заставят посмотреть на мир под другим углом. Если повезет, увидите и превращение куколки в бабочку. Не забудьте сделать на память фото с бабочкой — это бесплатно. А вот стоимость самой выставки за взрослого и ребенка — 300 рублей, за одного взрослого — 200 рублей, детям до 3 лет — бесплатно По материалам Интернет-журнала «Морс».
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