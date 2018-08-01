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«Сказки под сосной» прочитают в парке «Покровское-Стрешнево»
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«Сказки под сосной» прочитают в парке «Покровское-Стрешнево» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 августа 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» в пятницу, 3 августа, пройдет мероприятие «Сказки под сосной». Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
— «Сказки под сосной» — это чтение экологических сказок для детей, которое позволяет прививать ответственное отношение к природе с раннего детства. На мероприятии для самых маленьких любителей природы будут зачитаны сказки на экологическую и природную тематику, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Занятие состоится на детской площадке, которая расположена у Никольского тупика. Начало в 12.00. Вход для всех желающих свободный. Без возрастных ограничений. Узнать более подробную информацию и записаться для участия можно по телефону: 8 (499) 557-03-48.
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