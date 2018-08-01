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Шокирующая история Покахонтас
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Шокирующая история Покахонтас 

Рамблер 10 часов назад
В 1995 году студия Disney познакомила юных зрителей с индейской принцессой Покахонтас. Своенравной девушке, которая не хотела следовать правилам, многое прощалось потому, что она была дочерью индейского вождя. Кстати, «Покахонтас» — это прозвище, означающая «баловница» или «проказница». Настоящая Покахонтас действительно существовала, и она действительно была дочерью вождя племени поухатанов, которую звали Матаока. Поухатаны жили на территории сегодняшнего американского штата Вирджиния. Когда на американский континент начали прибывать колонизаторы, между индейцами и пришельцами стали возникать конфликты. Британский исследователь Джон Смит даже попал в плен к индейцам. В мультфильме Джон представлен юным красавцем, а Покахонтас — статной обольстительной индейской девушкой. Но на самом деле Смит к моменту встречи с Матаокой был уже вполне зрелым мужчиной и не отличался особой привлекательностью, а индейской принцессе минуло всего десять лет, поэтому сомнительно, что между ними возникли романтические отношения. Когда Матаока повзрослела, она стала посредником между индейцами и англичанами. Девушка выучила английский, узнала многое о христианстве и превратилась в выгодную невесту. Многие добивались её внимания, но выбор она сделала в пользу плантатора Джона Рольфа. Этот брак примирил колонистов и индейцев на восемь лет.
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