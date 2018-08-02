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Часть Приокского микрорайона в четверг останутся без воды
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Часть Приокского микрорайона в четверг останутся без воды 

АиФ Рязань 2 августа 2018
Фото: АиФ Рязань
В связи с ремонтом водопровода в четверг в Рязани отключат подачу холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации.
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