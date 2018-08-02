Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»

Случайно оброненное "циркачи" многими артистами цирка воспринимается как оскорбление. И вот почему.

Обращение "циркач" действительно считалось уничижительным в дореволюционное время. В ту эпоху истинными артистами считались исключительно драматические актеры.

Всем нам знакома знаменитая фраза: "Да, я шут, я циркач, и что же?". Это выражение как нельзя лучше отражает истинное отношение публики к артистам цирка в дореволюционные годы.

Но те времена прошли и простецкое и немного пренебрежительное обращение "циркач" уже не считается оскорбительным. Тем не менее, артист цирка все же может обидеться, если его так назвать, поэтому лучше избегать этого слова.

Также выступающих называют "цирковыми" — то есть, артистами, имеющими отношение непосредственно к цирку.