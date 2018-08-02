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В Ленобласти больше 50 пассажиров отравились на круизном лайнере
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В Ленобласти больше 50 пассажиров отравились на круизном лайнере 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: dp.ru
Следователи возбудили уголовное дело по факту массово отравления на круизном теплоходе «Лунная соната». Одного пострадавшего пришлось госпитализировать, всего же на судне находится свыше 270 пассажиров и 120 членов экипажа.
Как сообщили «РГ» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержана директор ресторана.
Число пассажиров, официально признанных потерпевшими, уже превысило 50 человек. Но, как говорят в Северо-Западном следственном управлении, эта цифра может увеличиться. На месте работают 13 следователей и три криминалиста. Они опрашивают пассажиров, люди пишут заявления: характерные симптомы отравления появились у всех, кто 1 августа ужинал в ресторане на теплоходе.
Маршрут круизного теплохода проходит через Ладожское и Онежское озера и длится около недели. Несколько дней назад судно вышло из Петербурга, прошло через Валаам и Сортавалу. Отправление произошло в районе Старой Ладоги и сейчас круиз уже вышел из расписания, ведь дальше судно должно было направиться в Петрозаводск и Кижи.
Свою проверку по факту случившегосяя начала и Северо-Западная транспортная прокуратура.
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