В Ленобласти выясняют причины отравления пассажиров теплохода «Лунная соната»

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры приступили к проверке по факту массового отравления пассажиров теплохода «Лунная соната» в селе «Старая Ладога» Ленинградской области, передает РИА «Новости»

"Северо-Западной транспортной прокуратурой в связи с происшедшим 1 августа 2018 года пищевым отравлением ряда лиц на теплоходе «Лунная соната», пришвартованном у причала Старая Ладога (Ленинградская область, Волховский район), организована проверка соблюдения прав пассажиров на водном транспорте", — сообщили в транспортной прокуратуре.

По словам источника в правоохранительных органах, на данный момент подтвердилось отравление 23 человек, среди которых один несовершеннолетний, которому потребовалась госпитализация. Всего на судне находится более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.