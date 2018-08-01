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В Ленобласти выясняют причины отравления пассажиров теплохода «Лунная соната»
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В Ленобласти выясняют причины отравления пассажиров теплохода «Лунная соната» 

Газета.Ru 3 часа назад
Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры приступили к проверке по факту массового отравления пассажиров теплохода «Лунная соната» в селе «Старая Ладога» Ленинградской области, передает РИА «Новости».
"Северо-Западной транспортной прокуратурой в связи с происшедшим 1 августа 2018 года пищевым отравлением ряда лиц на теплоходе «Лунная соната», пришвартованном у причала Старая Ладога (Ленинградская область, Волховский район), организована проверка соблюдения прав пассажиров на водном транспорте", — сообщили в транспортной прокуратуре.
По словам источника в правоохранительных органах, на данный момент подтвердилось отравление 23 человек, среди которых один несовершеннолетний, которому потребовалась госпитализация. Всего на судне находится более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.
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