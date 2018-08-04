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СК опроверг смерть бабушки утонувшего в сочинской канаве внука
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СК опроверг смерть бабушки утонувшего в сочинской канаве внука 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
В Управлении СК по Краснодарскому краю не подтвердили информацию соцсетей о смерти бабушки мальчика, провалившегося в ливневую канализацию в Лазаревском районе Сочи. Сам ребенок действительно погиб. Об этом сообщил РЕН.
«Следственный комитет опровергает сообщение о смерти женщины», — заявили в ведомстве. Ранее очевидцы сняли на видео, как мальчик на глазах у бабушки провалился в ливневую яму и утонул там. Его мертвое тело выбросило в море.
Женщина в панике просила прохожих о помощи, а потом сама нырнула в ливневку вслед за внуком. О том, где сейчас находится женщина и в каком она состоянии информации нет.
На сайте регионального СК говорится, что организована доследственная проверка. По данным следствия, малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море.
На место были вызваны экстренные службы. Спустя некоторое время мальчика без признаков жизни нашли в море. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины его смерти.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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