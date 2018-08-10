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Полиция Москвы призывает родителей к бдительности
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Полиция Москвы призывает родителей к бдительности 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Ежегодно на территории Москвы регистрируются факты выпадении из окон малолетних детей. К сожалению, подобные случаи учащаются в летний период. Все они приводят к тяжелым травмам детей и нередко к их гибели.
Главное управление МВД России по г. Москве обращается ко всем родителям с просьбой проявлять максимальное внимание к своим детям, чтобы не допустить подобных трагедий.
Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, сотрудники полиции советуют придерживаться следующих правил:
— открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром;
-поставьте на окна специальные ограничители. Это позволит приоткрыть окно на безопасное расстояние, а не полностью открыть его для проветривания;
— отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;
— не показывайте ребенку, как открывается окно, чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;
— большую опасность представляют москитные сетки. Следует помнить, что они не рассчитаны на вес даже годовалого малыша. И не смогут уберечь его от падения!
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