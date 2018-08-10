Полиция Москвы призывает родителей к бдительности

Ежегодно на территории Москвы регистрируются факты выпадении из окон малолетних детей. К сожалению, подобные случаи учащаются в летний период. Все они приводят к тяжелым травмам детей и нередко к их гибели.

Главное управление МВД России по г. Москве обращается ко всем родителям с просьбой проявлять максимальное внимание к своим детям, чтобы не допустить подобных трагедий.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, сотрудники полиции советуют придерживаться следующих правил:

— открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром;

-поставьте на окна специальные ограничители. Это позволит приоткрыть окно на безопасное расстояние, а не полностью открыть его для проветривания;

— отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;

— не показывайте ребенку, как открывается окно, чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;

— большую опасность представляют москитные сетки. Следует помнить, что они не рассчитаны на вес даже годовалого малыша. И не смогут уберечь его от падения!