Ещё
Свадебный бум в Московском зоопарке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Свадебный бум в Московском зоопарке 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 14 часов назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
8 августа в столичном зоопарке пройдет сразу три церемонии бракосочетания. Молодожены обменяются кольцами и священными клятвами в живописном саду у Дома Клюева — аутентичного особняка 19 века. Три влюбленных пары вступят в брак друг за другом с промежутком в полтора часа. После церемонии праздник продолжится на территории зоопарка, где молодоженов ждет традиционный выпуск голубей, прогулка-фотосессия по зоопарку и многое другое.
08.08.2018 — красивая и весьма символичная дата, в этот день мечтают вступить в брак многие люди по всему миру. Цифра 8 ассоциируется со знаком бесконечности и, по мнению некоторых, сулит безоблачный и счастливый семейный союз на веки веков. Кроме того, того такая дата легко запоминается и просто-напросто красиво выглядит в паспорте и свидетельстве о государственной регистрации брака. Также 8 августа отмечается Международный день альпинизма, и многие считают, что поженившиеся в этот день люди смогут достичь в своей семейной жизни любых высот и преодолеть все препятствия.
Московский зоопарк открыл свои двери для молодоженов в 2017 году, а первая церемония регистрации брака состоялась уже в сентябре. С тех пор многие, мечтавшие об оригинальной свадьбе, провели ее на территории зоопарка.
Основная площадка для проведения выездной регистрации — музей-особняк «Дом Клюева», памятник архитектуры 19 века, а также прилегающая к нему территория. Сотрудники зоопарка разработали специальные программы для молодоженов, которые помогут сделать каждую свадьбу незабываемой и по-настоящему уникальной.
Для тех, кто только планирует предстоящее торжество, организованы особые встречи-показы, на которых можно осмотреть площадку для церемонии и ознакомиться с праздничными программами от зоопарка. Чтобы попасть на одну из встреч, необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (495) 545-01-91.
Информационный портал Департамента культуры города Москвы: последние новости
День города: стартовал прием заявок на участие в праздничном концерте Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 4 – 5 августа #SpacePass: в видеоролике Музея космонавтики снялись фанаты из 46 стран
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайные смыслы советских мультиков27
Первые роли популярных российских актрис
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“38
Актеры, которые занимались сексом на съемках7
Самые сексапильные голливудские дивы3
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
12:44
Тайные смыслы советских мультиков
С детьми
04:40
Первые роли популярных российских актрис
Кино
05:31
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице
Кино
06:31
Сиквелы, которые не подвели оригиналы
Кино
02:58
Чурикова влюбилась в режиссера-дебютанта
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение