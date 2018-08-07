Свадебный бум в Московском зоопарке

8 августа в столичном зоопарке пройдет сразу три церемонии бракосочетания. Молодожены обменяются кольцами и священными клятвами в живописном саду у Дома Клюева — аутентичного особняка 19 века. Три влюбленных пары вступят в брак друг за другом с промежутком в полтора часа. После церемонии праздник продолжится на территории зоопарка, где молодоженов ждет традиционный выпуск голубей, прогулка-фотосессия по зоопарку и многое другое.

08.08.2018 — красивая и весьма символичная дата, в этот день мечтают вступить в брак многие люди по всему миру. Цифра 8 ассоциируется со знаком бесконечности и, по мнению некоторых, сулит безоблачный и счастливый семейный союз на веки веков. Кроме того, того такая дата легко запоминается и просто-напросто красиво выглядит в паспорте и свидетельстве о государственной регистрации брака. Также 8 августа отмечается Международный день альпинизма, и многие считают, что поженившиеся в этот день люди смогут достичь в своей семейной жизни любых высот и преодолеть все препятствия.

Московский зоопарк открыл свои двери для молодоженов в 2017 году, а первая церемония регистрации брака состоялась уже в сентябре. С тех пор многие, мечтавшие об оригинальной свадьбе, провели ее на территории зоопарка.

Основная площадка для проведения выездной регистрации — музей-особняк «Дом Клюева», памятник архитектуры 19 века, а также прилегающая к нему территория. Сотрудники зоопарка разработали специальные программы для молодоженов, которые помогут сделать каждую свадьбу незабываемой и по-настоящему уникальной.

Для тех, кто только планирует предстоящее торжество, организованы особые встречи-показы, на которых можно осмотреть площадку для церемонии и ознакомиться с праздничными программами от зоопарка. Чтобы попасть на одну из встреч, необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (495) 545-01-91.