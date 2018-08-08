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СК проверит работу спасательных служб на пляжах Костромской области
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СК проверит работу спасательных служб на пляжах Костромской области 

АиФ Владимир 32 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
Следственный комитет проверит работу спасательных служб на пляжах Костромской области, где в последнее время гибли несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, днем 4 июля на центральном пляже реки Волга в городе Кострома утонул 10-летний мальчик. 1 августа такая же трагедия произошла на оборудованном пляже на реке Кострома в городе Буй — здесь утонул 6-летний ребенок. В обоих случаях на пляжах находились сотрудники спасательных служб, не принявшие необходимых мер к предотвращению гибели детей.
«Проверяются факты ненадлежащего оказания услуг сотрудниками спасательных служб по обеспечению безопасности отдыхающих», — говорится в сообщении СК.
Отметим, что в этом году на водоемах области утонули уже семеро несовершеннолетних.
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