Набор детей на занятия пением открыли во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара

Запись детей на вокальную программу стартовала во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара в Текстильщиках. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко

— Открыт набор в две группы для детей 7–11 лет. Занятия артикуляцией и дыхательной гимнастикой полезны для бронхолегочной системы и детского организма в целом, слушание музыки расширит кругозор, а вокальные упражнения помогут детям лучше интонировать, — пояснила Анна Бондаренко.

Отметим, что занятия будут проходить с 20 по 25 августа. Записаться можно на городском портале mos.ru

Дворец творчества имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (ис)