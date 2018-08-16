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Набор детей на занятия пением открыли во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара
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Набор детей на занятия пением открыли во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара 

Управа района Текстильщики 16 августа 2018
Фото: У нас в Текстильщиках
Запись детей на вокальную программу стартовала во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара в Текстильщиках. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко.
— Открыт набор в две группы для детей 7–11 лет. Занятия артикуляцией и дыхательной гимнастикой полезны для бронхолегочной системы и детского организма в целом, слушание музыки расширит кругозор, а вокальные упражнения помогут детям лучше интонировать, — пояснила Анна Бондаренко.
Отметим, что занятия будут проходить с 20 по 25 августа. Записаться можно на городском портале mos.ru.
Дворец творчества имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (ис)
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