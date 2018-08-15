Новгородские власти пояснили запрет песен Бузовой и Киркорова на детской дискотеке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 августа. / ТАСС /. Министр образования Новгородской области Павел Татаренко не видит в действиях сотрудников местного детского лагеря, которые запретили включать на дискотеках песни ряда российских исполнителей. Подобный запрет носит рекомендательный характер, сообщил журналистам региональный министр.

Сотрудники детского оздоровительно-образовательного центра «Олимпиец» в Новгородской области составили список исполнителей, которых запрещено включать на дискотеках. В перечень, который впоследствии был опубликован в социальных сетях, вошли такие исполнители, как Скриптонит, Тимати , Face, Ольга Бузова , Монеточка, Pharaoh и Филипп Киркоров . Они попали в «стоп-лист» из-за того, что песни музыкантов содержат ненормативную лексику, сексуальный подтекст, сюжеты, связанные с алкоголем и наркотиками, пояснила ТАСС руководитель лагеря Лариса Судиловская.

"На мой взгляд, администрация лагеря действовала по тому регламенту, что у нее есть, плюс у нас есть отдельный закон, который регулирует в том числе и защиту детей от всякого рода информации с точки зрения воспитательного процесса. На мой взгляд, это в большей степени рекомендация и никто не ограничивает детей заниматься тем, чем они хотят", — рассказал журналистам Павел Татаренко. По словам Ларисы Судиловской, в лагере отдыхают дети от шести до 17 лет и своими действиями сотрудники намеревались оградить воспитанников от влияния сомнительных композиций. Она отметила, что запрет касался только дискотек, а в свободное время детей в этом вопросе никто не контролирует.