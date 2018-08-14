Пес Шарик из «Простоквашино» завел Instagram

Его блог собрал уже почти пять тысяч подписчиков. Правда, пока в аккаунте Шарика не так много фотографий. Пес постит туда свои лохматые лапы, кота Матроскина и их общий дом, в котором они проживали вместе с дядей Федором.

Публикация от Просто Шарик (@sharrrik) 13 Авг 2018 в 3:45 PDT

Шарик охарактеризовал себя как "коренной житель Простоквашино, фотоохотник, натуралист, сторож-друг, супергерой". Пес настолько продвинутый, что подписывает фотографии хэштегами #шарьШарика и #расШаривай. Кроме того, под снимком дома в Простоквашино, Шарик рассказал, что красить стены дома ему сейчас некогда, поскольку идут съемки фильма, но какого именно — не уточнил.

Публикация от Просто Шарик (@sharrrik) 13 Авг 2018 в 2:59 PDT

Вероятно, он имел в виду продолжение знаменитого мультфильма — "Новое Простоквашино", серии которого выкладывают на YouTube-канале "Союзмультфильма".