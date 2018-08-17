В Тюменской области ребенок погиб от удара молнии

На пастбище в деревне Щучье, что находится в Тюменской области, найдено тело шестилетнего мальчика.

Как сообщает ВладТайм, полицейские предполагают, несчастный случай произошел после удара молнии. На данный момент проводятся проверки. Стражи порядка связались с жителями деревни. Тело отправили на медицинскую экспертизу. После ее завершения медики назовут точную причину смерти ребенка.

Ранее «СП» писала, что в Туапсинском районе молния убила отдыхающего. Мужчина купался в море, когда в него ударила молния. Турист ушел под вод и спустя 10 минут еще вытащили на берег.

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