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В Тюменской области ребенок погиб от удара молнии
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В Тюменской области ребенок погиб от удара молнии 

Свободная пресса 17 августа 2018
Фото: Газета Кемерова
На пастбище в деревне Щучье, что находится в Тюменской области, найдено тело шестилетнего мальчика.
Как сообщает ВладТайм, полицейские предполагают, несчастный случай произошел после удара молнии. На данный момент проводятся проверки. Стражи порядка связались с жителями деревни. Тело отправили на медицинскую экспертизу. После ее завершения медики назовут точную причину смерти ребенка.
Ранее «СП» писала, что в Туапсинском районе молния убила отдыхающего. Мужчина купался в море, когда в него ударила молния. Турист ушел под вод и спустя 10 минут еще вытащили на берег.
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