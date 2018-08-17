Врачи выписали из больницы более половины отравившихся в дагестанском лагере

МАХАЧКАЛА, 17 августа. / ТАСС /. Врачи выписали из больницы 44 человека, в том числе 38 детей, пострадавших при массовом отравлении в детском лагере "Спартак" в Шамильском районе Дагестана, сообщила в пятницу ТАСС представитель минздрава республики.

Всего из лагеря были госпитализированы 86 человек. «Выписано 44 человека, из них 38 детей. Еще около 40 человек остаются пока под наблюдением врачей, их состояние не вызывает опасений», — сказала собеседница агентства.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной заболевания стала инфекция — возбудитель сальмонеллеза, содержавшийся в курином мясе. Прокуратура республики ведет проверку по данному факту.