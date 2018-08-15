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В липецком детсаду совершено двойное убийство
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В липецком детсаду совершено двойное убийство 

Деловая газета «Взгляд» 15 августа 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
СК по Липецкой области расследует убийство воспитательницы и сторожа в местном детском саду.
«Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области по факту обнаружения в детском саду тел 33-летней воспитательницы и 29-летнего сторожа со следами насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц)», — сообщается на сайте регионального СК.
Следователи рассказали, что вечером во вторник после рабочего дня в одной из комнат детского сада были найдены тела воспитательницы и сторожа с ножевыми ранениями шеи. Криминалисты обнаружили орудие убийства во время осмотра. Следователи проводят экспертизы и допрос коллег и родственников погибших.
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