В липецком детсаду совершено двойное убийство

СК по Липецкой области расследует убийство воспитательницы и сторожа в местном детском саду.

«Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области по факту обнаружения в детском саду тел 33-летней воспитательницы и 29-летнего сторожа со следами насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц)», — сообщается на сайте регионального СК.

Следователи рассказали, что вечером во вторник после рабочего дня в одной из комнат детского сада были найдены тела воспитательницы и сторожа с ножевыми ранениями шеи. Криминалисты обнаружили орудие убийства во время осмотра. Следователи проводят экспертизы и допрос коллег и родственников погибших.