21 человек признаны потерпевшими по делу в отношении владельцев частного детсада в Астрахани

Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении руководства детского сада в Астрахани, продолжается. Статья «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённое группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, детей связывали простынями во время тихого часа. Показания дали уже более 50 человек. Владельцам дошкольного учреждения, которые были арестованы на 2 месяца, предъявлено обвинение. Также следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, которые на протяжении 6 лет не пресекали работу частного детского сада. 21 человек признаны потерпевшими.