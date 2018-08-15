Ещё
21 человек признаны потерпевшими по делу в отношении владельцев частного детсада в Астрахани
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

21 человек признаны потерпевшими по делу в отношении владельцев частного детсада в Астрахани 

Авторадио 15 августа 2018
Фото: Инфо 24
Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении руководства детского сада в Астрахани, продолжается. Статья «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённое группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, детей связывали простынями во время тихого часа. Показания дали уже более 50 человек. Владельцам дошкольного учреждения, которые были арестованы на 2 месяца, предъявлено обвинение. Также следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, которые на протяжении 6 лет не пресекали работу частного детского сада. 21 человек признаны потерпевшими.
Авторадио: последние новости
В детском саду Ялты девочку-аутистку выгнали с праздника В детской больнице Южно-Сахалинска малыша связали колготками Церемония вручения кинопремии «Оскар» проходит в Лос-Анджелесе
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Бросив карьеру, кинозвезда стала председательшей1
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение