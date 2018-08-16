У августа и арбуза много общего. Чего опасаться в преддверии осеннего сезона

Конец лета — начало осени — самое время распространения кишечных инфекций

Александр Нестерук. Какова сейчас обстановка в регионе с этими заболеваниями и каким новым вирусам уже объявлена беспощадная война, рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора

Жаркая пора

Лариса Малквоа, pskov.aif.ru: — Александр Васильевич, почему именно в августе распространяются кишечные инфекции, ягоды-то мы начинаем есть в июне?!

— Это связано с целой группой факторов. Всегда пик подъема наблюдается в августе-сентябре, когда будут формироваться детские коллективы, когда малыши и школьники после отдыха с родителями возвращаются из разных мест. Это характерно не только для кишечных инфекций, но и для ОРВИ. А в этом августе такая теплая, даже жаркая погода, когда так популярен отдых возле водоемов… Оказывает влияние на распространение инфекций и ягодно-овощная пора, когда не соблюдаются гигиена и другие предосторожности — вот и идет рост кишечных заболеваний. Если весной и в начале лета регистрировался низкий уровень заболеваний, то сейчас вышли на обычные цифры. Настораживающих ситуаций нет, тем не менее 135 случаев заболеваний на предыдущей неделе зарегистрировано по области, из них в Пскове — свыше 60 случаев.

— В этом году на городском пляже яблоку негде было упасть, хотя табличка о запрете купания осталась. И в этом году, кажется, вода соответствовала нормам?

— Табличка будет убрана в ближайшее время. Результат проб на пляже удовлетворительный, фекальное загрязнение в пределах нормы.

Но все равно мы не рекомендуем купаться ниже по течению. Особенно у Монькино, в устье — там вода по определению не может соответствовать гигиеническим нормам, она же не дезинфицируется, и не хлорируется, а бактерии и вирусы проходят через очистные сооружения. Так что чем выше — тем лучше. А выше Пскова два города — Опочка и Остров, а перед самим городом — «Псковкирпич», Черёха. Поэтому я бы рекомендовал плаваньем в городской черте не увлекаться. Конечно, если вы окунётесь, ничего страшного не произойдёт, но не надо нырять, чтобы не заглотнуть воду, а дома обязательно примите душ. И не советовал бы водить на реку детей — они наглотаются воды обязательно. Все же река — более рискованный водоем, чем озеро, в котором за редким исключением вода чистая.

Арбузы надо есть!

— Ага, да ещё и сезон бахчевых в разгаре…

— Конечно, надо обязательно соблюдать осторожность при употреблении овощей и фруктов.

Но я бы не демонизировал бахчевые, они в отличие от многих фруктов и ягод прекрасно поддаются обработке — их надо мыть с моющими средствами. Понятно, они растут в полях, на земле, их грузят в фуры, вагоны, продавцы не имеют условий для соблюдения правил гигиены — и бахчевые загрязняются. А попробуйте отмыть виноград, а малину или чернику, не говоря о землянике?

— Дело случая?

— Их надо либо термически обрабатывать — в скороспелое варенье, либо покупать у продавца, которому доверяете. Если — нет, то лучше в сыром виде не употреблять.

— На пробы бахчевые берете?

— Сейчас пока продолжаются надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса, которые закончатся в январе. Но проверки на следующий год мы уже планируем. Сейчас же сделать это можем только в исключительных случаях, после жалоб потребителей.

Поэтому советую соблюдать основное правило: не покупать вдоль дорог, обочин, там велика вероятность, что бахчевые не прошли проверку, наверняка у них могут быть изъяны, и они уже забракованы какой-то структурой.

Но есть арбузы и дыни нужно обязательно! Они очень полезны для здоровья, и их сезон нельзя пропустить. За небольшую цену можно купить продукт, который выращивался в сезон в массовом количестве, а не тот, что рос в закрытом грунте или на другом полушарии.

— А какова сейчас обстановка с энтеровирусной инфекцией?

— Это очень серьёзная инфекция, передающаяся орально-фекальным путем, через грязные руки, посуду. Особенно быстро распространяется в детских коллективах. Когда малыши играют одними игрушками, берут их в рот. У нас была тревожная обстановка в прошлом году: пришлось даже закрыть детские бассейны в Великих Луках. Дело в том, что тяжелая форма этого заболевания может привести даже к менингиту. Проявлять себя она может как герпетическая ангина, респираторная инфекция, а в Великих Луках она проявлялась в виде высыпания на лице и руках. Так что в этих случаях надо быть настороже.

Сингапур и Колорадо

— Сейчас мы подходим к неминуемому сезону простудных заболеваний, когда каждый ребёнок принесёт свой вирус!..

— Этот период просто надо пережить. А меры профилактики, думаю, всем понятны: влажная уборка, проветривание, разобщение детского коллектива (карантин). Как правило, к тяжёлым последствиям ОРВИ не приводит, а вот сезон гриппа приближается…

— И какие дадите прогнозы?

— Прогнозам можно верить, а можно нет, но они не очень оптимистичные. В этом году два вида гриппа В циркулировало, причём сезон получился затяжным — с января и до апреля, и даже до мая. Некоторые случаи заканчивались осложнениями, к сожалению, были и летальные исходы.

Эксперты говорят, что в следующем эпидсезоне вместо вирусов гриппа А «Гонконг» и В «Брисбен» будут актуальны А «Сингапур» и В «Колорадо». От этих штаммов будет защищать новая сезонная вакцина.

— Самое надежное средство защиты — вакцинация?

— Если хотите, это панацея по большому счёту! Она спасает огромное количество людей. В этом году было привито больше 40 процентов населения, и это так ощутимо по сравнению с 90-ми, нулевыми годами. Вроде бы и возбудители меняются, а заболевших меньше. Помните время, когда в нос закапывали вакцину? Тогда она была с ослабленным вирусом гриппа, поэтому и осложнения встречались. Сейчас развита генная инженерия, в вакцину попадают лишь фрагменты вируса, поэтому она безопасна в проявлении каких-то заболеваний.

— Вы сами прививаетесь?

— И сам, и дочка, и внучка, и моя почти 90-летняя мама. И бояться совершенно не нужно.

Особенно важно прививаться людям пожилого возраста, а также тем, кто страдает избыточным весом и у кого ослаблено здоровье. И естественно тем, кто работает с людьми: педагоги, медики, транспортники. Комитет здравоохранения заказал вакцину, она будет трехкомпонентной. В неё войдут два новым штамма «Сингапур» и «Колорадо» и штамм гриппа А «Мичиган», который циркулировал в прошлом году.

— В этом году было зафиксировано два случая кори. Почему эти, казалось бы, ушедшие в прошлое болезни возвращаются?

— В России на ряде территорий действительно тревожная обстановка по кори. Это связано с украинскими соседями — там очень просело здравоохранение и регистрируется не только корь, но и дифтерия. И опасность завоза этой инфекции остаётся. Впервые за несколько лет в Пскове мы имели два случая кори. Оба завозные, у детей, страдающих хроническими болезнями. Эти ребята проходили лечение в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, оттуда и привезли инфекцию. Понятно, что в столицах лечатся дети со всей страны, иногда с медотводами по прививкам, слабым иммунитетом, с отсутствием защитного титра антител. Кстати, в Псковской области 200 детей имеют отводы от прививок, и это группа риска, они — потенциальные передатчики инфекции.

— Мода на отказ от прививок, мне кажется, уходит?

— К сожалению, есть такие родители, более 400 человек по области, которые по религиозным соображениям, под веяниям новомодных течений, хотя они и не очень новомодные, отказываются от вакцинации детей. Но их дети пока защищены тем, что подавляющие большинство правильно понимает ситуацию и делает прививки. Есть такое понятие коллективного иммунитета, который защищает даже тех, кто не привит.

— Как в ситуации с корью?

— Конечно! Но дети путешествуют, ездят на транспорте, бывают в разных городах и странах, и никто не даст гарантии, что всё пройдёт гладко, как в своей среде, где основная часть привита.

Напомню ситуацию в области с дифтерией в 90-е годы. Тогда только в Пскове погибло около 100 человек, и основная часть из них — дети. А страна потеряла около 15 тысяч — что сопоставимо с потерями в Афганскую войну. Тогда в прессе, в том числе центральной, появилось много материалов против прививок. И началась атака на вакцины, а результат не заставил себя ждать… Дифтерия — страшная болезнь, когда человек погибает от удушья. И то, что большинство родителей понимают важность вакцинации, — так и должно быть — они защищают своего ребёнка.