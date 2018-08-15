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Спектакль «Наверх» по сказкам Тоона Теллегена
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Спектакль «Наверх» по сказкам Тоона Теллегена 

CHIPS journal 15 августа 2018
Фото: CHIPS journal
17 августа в 19:00 в лектории павильона «Рабочий и колхозница» пройдет спектакль по сказкам Тоона Телегена. Автора называют амстердамским Хармсом. Его рассказы — особый волнующий мир, по глубине поднимаемых вопросов и простоте ответов встающий в один ряд с мирами «Маленького принца» или «Ежика в тумане».
Действующие лица — звери, живущие в лесу, занимающиеся решением насущных вопросов самопознания. Ежик висит на небе, Черепаха рычит, Слон объясняет улитке, что значит падать, Белка разговаривает с чаем, а Муравей знает абсолютно всё.
Описывая зверей в парадоксальных и абсурдных ситуациях, Теллеген сталкивает их с решением философских проблем, близких каждому человеку.
Показ планируется бесплатный, но нужна предварительная регистрация.
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