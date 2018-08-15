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В Балашихе прооперировали 50 новорожденных с тяжелыми заболеваниями глаз
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В Балашихе прооперировали 50 новорожденных с тяжелыми заболеваниями глаз 

РИА Новости 15 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКва, 15 авг — РИА Новости. В Подмосковье действует трехуровневая система помощи беременным, роженицам и новорожденным.
Специалисты Московского областного центра материнства и детства в Балашихе провели около 50 операций на глазах у недоношенных детей, которые страдают ретинопатией. Данные приведены за первые семь месяцев текущего года. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.
Ретинопатия является невоспалительным заболеванием сетчатки глаза, которое образуется вследствие нарушения в ней кровообращения. По словам Маркова, данное заболевание может привести к полной потере зрения у ребенка и требует срочного оперативного вмешательства. Высокий уровень профессионализма сотрудников учреждения, как отметил министр, а также техническое оснащение клиники позволяют проводить на месте операции различного уровня сложности.
Он добавил, что коллектив центра материнства и детства в Балашихе успешно проводит сложные операции, в том числе — недоношенным детям.
"Например, врачи выполняют закрытие артериального протока — короткого сосуда в сердце, соединяющего нисходящую аорту с легочной артерией. У здоровых младенцев это закрытие происходит самостоятельно, тогда как некоторым недоношенным детям требуется срочная операция", — рассказал Дмитрий Марков.
По мнению министра, проведение подобных операций способствует более быстрому восстановлению и лучшему результату.
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