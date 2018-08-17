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Обладателем Гран-при отборочного тура «Доброй волны» в Новосибирске стал слепой мальчик
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Обладателем Гран-при отборочного тура «Доброй волны» в Новосибирске стал слепой мальчик 

ТАСС 17 августа 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
ТАСС, 17 августа. Гран-при регионального отборочного тура фестиваля «Добрая волна» (6+) в Новосибирске завоевал мальчик из города Каргат Вячеслав Проскурин (с диагнозом ДЦП и полное отслоение сетчатки глаз).
В Каргате Новосибирской области проживает около 9000 человек и в ближайшую школу, которая находится в 177 км от дома Вячеслава, его отвозит папа. Мечта мальчика — оказаться на одной сцене с Игорем Яковлевичем Крутым и жить рядом со школой.
Вячеслав, как победитель регионального отборочного тура получил в подарок специальный приз — сертификат на создание собственной авторской песни «под ключ» в одной из ведущих музыкальных студий города Новосибирска. Главным подарком для всех победителей отборочного тура станет выступление вместе с известными артистами на гала-концерте в Казани 30 ноября 2018 года. Этот концерт также будет показан на канале НТВ.
6-й отборочный региональный тур Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию (дети с инвалидностью; воспитанники детских домов; семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения), состоялся 15 августа в КТЦ «Евразия». Участниками фестиваля могут быть дети в возрасте от 6 до 16 лет, занимающиеся разными видами творчества: музыка (вокал, жестовое пение), игра на музыкальном инструменте, хореография, сценическое искусство (оригинальный жанр, чтение).
Организатором фестиваля является Мэрия Казани и Академия популярной музыки Игоря Крутого. Конкурс проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Правительства Республики Татарстан, Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Послами Фестиваля стали артисты российской эстрады и деятели искусства и культуры: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Валерия, Юлианна Караулова, Лера Кудрявцева. Задачи Фестиваля — развитие культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями; дружба и совместное творчество детей друг с другом и Послами Фестиваля.
Генеральные информационные партнеры Фестиваля телеканал НТВ и информационное агентство ТАСС.
http://dobrayavolna.ru/
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