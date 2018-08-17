Обладателем Гран-при отборочного тура «Доброй волны» в Новосибирске стал слепой мальчик

ТАСС , 17 августа. Гран-при регионального отборочного тура фестиваля «Добрая волна» (6+) в Новосибирске завоевал мальчик из города Каргат Вячеслав Проскурин (с диагнозом ДЦП и полное отслоение сетчатки глаз).

В Каргате Новосибирской области проживает около 9000 человек и в ближайшую школу, которая находится в 177 км от дома Вячеслава, его отвозит папа. Мечта мальчика — оказаться на одной сцене с Игорем Яковлевичем Крутым и жить рядом со школой.

Вячеслав, как победитель регионального отборочного тура получил в подарок специальный приз — сертификат на создание собственной авторской песни «под ключ» в одной из ведущих музыкальных студий города Новосибирска. Главным подарком для всех победителей отборочного тура станет выступление вместе с известными артистами на гала-концерте в Казани 30 ноября 2018 года. Этот концерт также будет показан на канале НТВ

6-й отборочный региональный тур Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию (дети с инвалидностью; воспитанники детских домов; семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения), состоялся 15 августа в КТЦ «Евразия». Участниками фестиваля могут быть дети в возрасте от 6 до 16 лет, занимающиеся разными видами творчества: музыка (вокал, жестовое пение), игра на музыкальном инструменте, хореография, сценическое искусство (оригинальный жанр, чтение).

Организатором фестиваля является Мэрия Казани и Академия популярной музыки Игоря Крутого. Конкурс проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Правительства Республики Татарстан, Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Послами Фестиваля стали артисты российской эстрады и деятели искусства и культуры: Филипп Киркоров Сергей Лазарев , Валерия, Юлианна Караулова Лера Кудрявцева . Задачи Фестиваля — развитие культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями; дружба и совместное творчество детей друг с другом и Послами Фестиваля.

Генеральные информационные партнеры Фестиваля телеканал НТВ и информационное агентство ТАСС.

http://dobrayavolna.ru/