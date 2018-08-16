Жителей района пригласили принять участие в благотворительном мероприятии

Москвичи смогут стать участниками общегородской акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!», которая будет проходить с 23 по 31 августа в районе.

В ходе проведения мероприятия там будут установлены передвижные пункты, где каждый желающий сможет сдать одежду, обувь, канцелярские и письменные принадлежности. Все собранные вещи направят школьникам из многодетных и малообеспеченных семей. Там же гостей будут ждать мастер-классы и другие праздничные программы.

Местонахождение всех площадок объявят позже. Известно, что один из пунктов будет находиться по адресу: улица Новорогожская, дом 4, строение 1.