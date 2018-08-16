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Жителя Тюмени представили к награде за спасение тонущего ребёнка
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Жителя Тюмени представили к награде за спасение тонущего ребёнка 

RT на русском 16 августа 2018
Фото: Уральский меридиан
Жителя Тюмени Дениса Осипова представили к награде за спасение тонущего ребёнка, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на интернет-портал ГУ МЧС по региону.
1 августа Осипов прогуливался с женой и трёхмесячным ребёнком в районе Лесобазы. Проходя мимо набережной, он услышал крики о помощи и увидел в воде тонущего четырёхлетнего мальчика.
Тюменец вытащил его из воды и стал проводить реанимационные мероприятия, а супруга вызвала экстренные службы.
Осипова наградят медалью МЧС России «За спасение погибавших на водах», передаёт Newinform.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае школьнице вручили нагрудный знак «Горячее сердце» за спасение жизни четырёхлетнего мальчика на железнодорожных путях.
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