Греция законодательно ускорила процесс усыновления

Закон, упрощающий процесс усыновления детей-сирот, приняли большинством голосов депутаты парламента Греции. Теперь время ожидания для приемных родителей сократится с шести лет до 8-12 месяцев, хотя многие дела будут подлежать утверждению судом. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, в стране нет точной информации о количестве сирот. Reuters приводит данные одного из парламентариев, который указал, что в греческих центрах для детей-сирот проживают около 3000 человек. В соответствии с законом в стране будет создан реестр несовершеннолетних, ожидающих усыновление, а также кандидатов в родители.

Согласно данным Греческой статистической службы, за последние годы в стране значительно снизилось количество усыновлений. Если в 2012 году новую семью нашли 563 ребенка, то в 2016 году — всего 216.

Принятый законопроект содержит также положение, позволяющее однополым парам становиться опекунами сирот. Нововведение вызвало протесты со стороны Православной церкви . Большинство представителей правоцентристской партии «Независимые греки», а также двое депутатов от возглавляемой Ципрасом партии «Сириза» проголосовали против принятия законопроекта. Однако, по мнению премьер-министра Греции, внимание должно быть направлено на «позицию государства по отношению к детям, которые лишены нормальной жизни и растут в детских домах, детям, которые в глазах государства были невидимы».

Как отмечает Reuters, ежегодно во всем мире усыновляется более четверти миллиона детей. Согласно документу Европейского парламента от 2016 года, однополые пары имеют право усыновлять детей в 12 странах — членах Евросоюза , включая Францию, Португалию и Испанию.

В России практически каждый регион ведет каталоги анкет детей-сирот, объединить всю информацию в государстве попытались при помощи федерального банка данных «Усыновите.ру». На 01 июля 2018 года в общей базе значилось 48 647 детей, оставшихся без попечения родителей.

Свои базы данных детей-сирот в России ведут фонды, помогающие детям-сиротам. В 2006 году общероссийскую информационно-поисковую систему для усыновителей «Видеопаспорт» создали телеведущие Тимур Кизяков , его супруга Елена Кизякова и журналист Александр Митрошенков . В видеороликах, размещенных на портале, так называемых видеопаспортах, рассказывается о детях-сиротах. Формат, по замыслу организаторов, позволяет повысить шансы детей на усыновление. В настоящее время работы по созданию видеопаспортов ведутся в 36-ти субъектах РФ.

Социальную инициативу поддержали государство и бизнес. В 2015 году на создание и размещение в СМИ видеосюжетов о детях, нуждающихся в усыновлении, 50 млн рублей выделило Минобрнауки . С 2012 года проект поддерживает производитель кондитерских изделий «Ферреро Руссия». Компания помогла создать 295 видеопаспортов для детей, проживающих в детских домах 18 регионов России. По данным представителей компании, работа помогла найти семьи 195 героям видеороликов.

"На протяжении многих лет «Ферреро Руссия» ведет активную социальную работу в партнерстве с Общероссийской информационно-поисковой системой для усыновителей «Видеопаспорт». Для нас очень важно участвовать в решении этой социальной задачи по устройству в приемные семьи детей, которые остались без попечения родителей", — рассказала "+1" Марина Татарская, директор по связям с общественностью компании.

Материал предоставлен проектом "+1".