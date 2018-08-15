Австралийские ученые признали многоэтажные дома неподходящими для воспитания детей

Австралийские ученые из Университета Дикина совместно с представителем муниципальных властей городской территории Ярра (входит в состав Мельбурна) изучили опыт родителей по воспитанию детей дошкольного возраста, проживающих в квартирах в многоэтажных домах. Цель исследования — установить подходит ли жилье такого класса для гармоничного развития ребенка в городских условиях. Результаты научной работы опубликованы в журнале Cities & Health, об этом сообщает научно-популярный сайт The Conversation.

Все больше австралийских семей отдают предпочтение многоэтажкам в густонаселенных городских кварталах. Согласно переписи населения, в период с 2011 по 2016 гг. число семей с детьми, проживающими в квартирах, выросло на 56%, составив на момент учета почти половину всех квартиросъемщиков. Основная причина — люди стремятся найти недорогое жилье неподалеку от места работы.

Главной проблемой внутригородской миграции, как отмечает The Conversation, оказалось то, что жилой фонд сформировался до возникновения нового тренда и был рассчитан на бездетных одиноких жильцов. Поэтому в настоящее время, к примеру, треть квартир в Мельбурне признается некачественным жильем из-за их несоответствия современным нормам жилплощади на одного человека: приватности, наличия вентиляции и общественных пространств. Семьи с детьми, проживая в таких квартирах, испытывают много бытовых неудобств.

Чтобы выяснить, что именно вызывает чувство дискомфорта и недовольства у родителей, ученые провели в Ярре исследование-опрос. В течение трех недель семьи, участвующие в эксперименте, фотографировали все явления, которые считали положительными или отрицательными для воспитания детей дошкольного возраста. Затем интервьюеры провели с ними беседы индивидуально и в группах.

По результатам опросов выяснилось, что из-за близко расположенных соседних квартир австралийцам приходится целый день держать жалюзи закрытыми, ночью они опасаются открывать окна, потому что внешний шум может разбудить детей. Кроме того, жильцы многоэтажных домов жаловались, что им постоянно приходится контролировать поведение домочадцев, особенно маленьких детей, чтобы они меньше шумели и не беспокоили соседей. По этой же причине родители вынуждены запрещать детям приглашать в гости друзей.

Ученые также установили, что родители согласны терпеть некоторые неудобства в обмен на близость к месту работы, так как это позволяет проводить больше времени с детьми. Люди готовы мириться и с небольшой придомовой территорией или отсутствием таковой вообще. Но их категорически не устраивает полное отсутствие или не надлежащим образом оборудованные площадки, предназначенные для прогулок с детьми на свежем воздухе. Недовольство родителей вызвали маленькие раковины в квартирах, не пригодные для стирки пеленок, и проблемы с сушкой белья. Дизайн окон, балконов, парковочных зон, по мнению опрошенных, также не продуман и потенциально опасен.

Ученые отмечают, что проживание в многоэтажных городских домах несет определенные риски для детского здоровья и развития. Перенаселенность, качество воздуха, воздействие загрязняющих веществ, шум, повышенные риски ДТП и других чрезвычайных происшествий, — все это негативно отражается на благополучии детей. Исследователи призывают муниципальные власти, основываясь на мнении горожан, формировать новые принципы градостроительной политики, чтобы создать комфортные условия проживания в многоэтажных домах для семей с детьми.

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